Virginia Giuffre fissa la sua testimonianza contro il principe Andrea ad aprile (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo il principe Andrea anche la sua accusatrice Virginia Giuffre si sottoporrà all'interrogatorio sotto giuramento come parte del suo processo contro di lui. Secondo le indiscrezioni riportate dal The Sun il suo impegno a testimoniare sarebbe stato fissato per il mese di aprile. Virginia Giuffre pronta a testimoniare contro il principe Andrea Il processo del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

