VIDEO Totti e Tom Holland in Campidoglio | il video del sindaco Gualtieri

gualtierieurope : Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francesco @Totti e una star di Hollywood come… - SkySport : Tom Holland a Roma: l'incontro di Totti con l'attore di Spiderman. Video #SkySport #TomHolland #SpiderMan #Totti… - bookstanstst : RT @gualtierieurope: Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francesco @Totti e una star di Hollywood come @TomHolland1996… - minniesmyheart : RT @appointedluke: IL SINDACO DI ROMA CON TOM HOLLAND E TOTTI MA È VERO QUESTO VIDEO - millycam : RT @appointedluke: IL SINDACO DI ROMA CON TOM HOLLAND E TOTTI MA È VERO QUESTO VIDEO -

Commenta per primo Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha postato sui propri canali social uncon l'ex calciatore Francescoe l'attore Tom Holland scrivendo: ' Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francescoe una star di Hollywood come Tom Holland ...... bensì di uno spot! Caffè con vista sui Fori Imperiali per le due star, paparazzate da degli incuriositi fan che hanno immortalato l'insolita scena con foto e. Tom Holland e Francescosi ...Stando agli aggiornamenti dello youtuber e cantante milanese, il video del loro incontro dovrebbe uscire a breve. Questa mattina, invece, un insolito vertice a tre in Campidoglio: Tom Holland in ...No Way Home è apparsa in queste ore in alcune immagini che la vedono in compagnia di Francesco Totti, lo storico capitano della Roma che questo pomeriggio si è intrattenuto per alcune ore con il ...