VIDEO Snowboardcross | la commozione di Omar Visintin durante la flower ceremony

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Snowboardcross

Omar Visintin vince il bronzo nello. È l'ottava medaglia azzurra della spedizione a Pechino: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Guarda gli highlights. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 su ...Era stato Thomas Prugger, a Nagano 1998, l'ultimo uomo azzurro di snowboard ad andare a medaglia : nel suo caso ci fu l'argento nel gigante. Nel complesso, è la quarta medaglia dello snowboard ...Nella big final dello snowboardcross disputata allo Zhangjiakou Genting Snow ... Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli ...In questa edizione: Caro bollette, Draghi: "Aiuti fino a 7 mld", Bce a banche: "Impatto pandemia non è finito", Inchiesta Open, scontro tra Renzi e i pm, Nuove accuse contro Report, Libia, premier ...