VIDEO Slittino | Pechino 2022 | quinta piazza per la Nazionale italiana nel team relay

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le speranze c’erano, anche se, con l’assenza contemporanea causa Covid-19 sia di Kevin che di Dominik Fischnaller, le possibilità di medaglia dell’Italia si erano abbassate notevolmente. Si chiude con un quinto posto del Bel Paese l’avventura dellosu pista artificiale alle Olimpiadi di. Nella prova a squadre, il, gli azzurri non sono riusciti ad attaccare le medaglie, rimanendo ben distanti dal podio. La formazione tricolore vedeva in pista Andrea Voetter, Leon Felderer e Rieder/Kainzwaldner. Oro che è andato alla Germania in una gara bellissima vinta davanti all’Austria e alla Lettonia., ITALIAFoto: Lapresse