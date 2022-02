VIDEO Sci alpino | Johannes Strolz completa il capolavoro in slalom! Manche da antologia

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è il nuovo Campione Olimpico della combinata alpina. L’austriaco massimizza la sua giornata di gloria rimontando sullo scandinavo Aleksander Aamodt Kilde nella frazione di slalom, bronzo inatteso per il canadese James Crawford. Delusi di giornata Marco Schwarz ed Alexis Pinturault, Campioni del Mondo in questa disciplina nelle due ultime edizioni. Rimane con un palmo di naso l’elvetico Loic Meillard, mentre l’israeliano di origini ungheresi Barnabas Szollos regala al suo paese un sesto posto storico. Godiamoci lastratosferica di, impeccabile dal cancelletto sino alla linea d’arrivo. Sci, Innerhofer decimo in combinata. Bilancio olimpico negativo: “Anche ai migliori capita di uscire due volte”SLALOM ...