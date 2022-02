VIDEO Paris Saint Germain, Pochettino sul ballottaggio Navas-Donnarumma: “Valuterò” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Paris Saint Germain può contare su due grandi portieri che però vogliono essere entrambi titolari: Keylor Navas e Gigio Donnarumma Leggi su mediagol (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilpuò contare su due grandi portieri che però vogliono essere entrambi titolari: Keylore Gigio

Advertising

fanpage : Centinaia di fan hanno accolto Mamhood e Blanco al loro ritorno in albergo dopo la vittoria del 72° Festival di… - Mediagol : VIDEO Paris Saint Germain, Pochettino sul ballottaggio Navas-Donnarumma: “Valuterò” - DMLbNbpu5eXPxvc : @GarethBale11 @MrAncelotti stato eliminato Ancelotti, devi preparare Gareth Bale B per una partita con il Real Madr… - DMLbNbpu5eXPxvc : GarethBale11 @MrAncelotti Bale deve avere minuti per giocare contro il Villarreal Deve giocare contro il Villarreal… - DMLbNbpu5eXPxvc : @GarethBale11 @MrAncelotti Luca Ancelotti Pace per te, non sapevo perché ti sei rifiutato di concedere qualche min… -