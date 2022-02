VIDEO – Milan, gran gol di Saelemaekers postato sui social (Di giovedì 10 febbraio 2022) gran gol di Alexis Saelemaekers, esterno offensivo del Milan, in allenamento. Ecco il VIDEO postato su Instagram dal giocatore belga Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022)gol di Alexis, esterno offensivo del, in allenamento. Ecco ilsu Instagram dal giocatore belga

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro #MilanLazio - sportmediaset : #Leao: “Il Milan è qui per vincere la Coppa Italia” #SportMediaset #MilanLazio - sportmediaset : Milan, #Maignan: “Non sono venuto qui per far dimenticare Donnarumma, ma per fare il mio lavoro” #SportMediaset - Saraconlaaccaa : RT @AntoVitiello: ?? Gli agenti di Sven #Botman in sede a #CasaMilan per incontrare la dirigenza rossonera. Il Milan lavora per il colpo in… - nabiltheg0at : RT @FredenSander: Ultime 10 partite: #Inter 4 gol subiti #Juventus 5 gol subiti #Napoli 6 gol subiti #Milan 7 gol subiti #Torino 9 gol subi… -