VIDEO Matteo Rizzo lotta nel libero a Pechino 2022. Riviviamo la prestazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima l'errore, poi la reazione. Ha lottato, eccome se ha lottato Matteo Rizzo in occasione del programma libero individuale maschile di pattinaggio artistico a Pechino 2022, concluso in top 16. L'atleta stanziato a Bergamo infatti, dopo un inizio molto difficile contrassegnato da una defaillance nella combinazione (dove ha ruotato il toeloop solo triplo anziché quadruplo) e da una rocambolesca collisione con la balaustra ha raddrizzato il tiro, eseguendo in scioltezza tra i vari elementi due tripli axel, di cui uno combinato con euler/triplo salchow, raccogliendo il punteggio di 158.90 (76.92, 82.98) per 247.53. Riviviamo dunque il libero di Matteo Rizzo, interpretato sulle note di "Two men in ...

