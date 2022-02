VIDEO | KOULIBALY | notizia dell’ultim’ora

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Kalidou #è finalmente tornato a #Napoli. Dopo la vittoria della Coppa d’Africa e i festeggiamenti in Senegal, il Comandante è pronto a lavorare con i suoi compagni di squadra del Napoli per preparare al meglio il big match di sabato contro l’Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport,è rientrato ieri mattina a Napoli e oggi sarà già a Castel Volturno per la seduta di allenamento mattutina. Bisognerà valutare la sua tenuta fisica: le tante partite giocate con il Senegal, i festeggiamenti e il lungo viaggio verso l’Italia hanno sicuramente fatto la loro parte. Probabilmente, questa mattina il numero 26 azzurro svolgerà solo una parte di allenamento con i compagni e un’altra di lavoro individuale. Domani, invece, sarà presente al 100% per la rifinitura: la volontà del senegalese è quella di giocare dal ...

, telefono rubato Al centrale difensivo azzurro, infatti, è stato rubato il telefono. A rilanciare la notizia sono i media senegalesi, che aggiungono come le autorità siano già all'opera per ...Commenta per primo Non si fermano i festeggiamenti del Senegal per il trionfo in Coppa d'Africa: i Leoni di Teranga sono stati accolti in maniera trionfale dal loro popolo. Nel, il centrale del Napoli, si gode il suo bagno di folla.Koulibaly, telefono rubato. Al centrale difensivo azzurro, infatti, è stato rubato il telefono. A rilanciare la notizia sono i media senegalesi, che aggiungono come le autorità siano già all'opera per ...Uno sconosciuto ha approfittato del grande entusiasmo dei tifosi per avvicinarsi a Koulibaly e sottrargli il telefono all’interno del quale c’erano tutti i video dei festeggiamenti di domenica ...