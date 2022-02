VIDEO: gli USA si impongono nell’aerials, sconfitta la Cina (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ashley Caldwell, Christopher Lillis e Justin Schonefeld hanno vinto per gli Stati Uniti d’America la medaglia d’oro nel freestyle (aerials). Il team statunitense firma il primo storico team event al termine di una prova semplicemente perfetta che ha permesso ai nord americani di primeggiare su Cina e Canada. Secondo posto per i padroni di casa che hanno provato a ribaltare l’esito finale con Qi Guangpe, una missione non riuscita. Il Canada primeggi sulla Svizzera che vince la lotta per il bronzo, mentre è da segnalare l’assenza al vertice del Comitato Olimpico Russo. I favoriti della vigilia per un posto nella Top3 sono rimasti esclusi dalla parte conclusiva per le medaglie in seguito agli errori da parte di Liubov Nikitina ed Ilia Burov. Out anche la Bielorussia che partiva leggermente indietro risetto alle altre formazioni. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ashley Caldwell, Christopher Lillis e Justin Schonefeld hanno vinto per gli Stati Uniti d’America la medaglia d’oro nel freestyle (aerials). Il team statunitense firma il primo storico team event al termine di una prova semplicemente perfetta che ha permesso ai nord americani di primeggiare sue Canada. Secondo posto per i padroni di casa che hanno provato a ribaltare l’esito finale con Qi Guangpe, una missione non riuscita. Il Canada primeggi sulla Svizzera che vince la lotta per il bronzo, mentre è da segnalare l’assenza al vertice del Comitato Olimpico Russo. I favoriti della vigilia per un posto nella Top3 sono rimasti esclusi dalla parte conclusiva per le medaglie in seguito agli errori da parte di Liubov Nikitina ed Ilia Burov. Out anche la Bielorussia che partiva leggermente indietro risetto alle altre formazioni. Foto: LaPresse

