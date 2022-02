VIDEO Francesca Lollobrigida sfiora il podio nei 5000 metri a Pechino 2022: prestazione eccellente della romana (Di giovedì 10 febbraio 2022) Brava, anzi bravissima. E’ difficile lodare un quarto posto, di base, ma al cospetto della prestazione di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 c’è davvero poco da dire. Sul National Speed Skating Oval l’azzurra si è espressa su una distanza non sua in maniera incredibile. Lollobrigida, ai nastri di partenza di questa competizione, vantava come primato (record italiano) il crono di 7:04.95 stabilito a Stavanger (Norvegia) in Coppa del Mondo. Ebbene, quest’oggi la nostra portacolori ha portato il suo limite (nazionale) a 6:51.760, frantumando letteralmente il tempo citato. Per la romana, dopo l’argento nei 3000, un’altra medaglia sfumata per poco. Un solo ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Brava, anzi bravissima. E’ difficile lodare un quarto posto, di base, ma al cospettodineidello speed skating alle Olimpiadi Invernali dic’è davvero poco da dire. Sul National Speed Skating Oval l’azzurra si è espressa su una distanza non sua in maniera incredibile., ai nastri di partenza di questa competizione, vantava come primato (record italiano) il crono di 7:04.95 stabilito a Stavanger (Norvegia) in Coppa del Mondo. Ebbene, quest’oggi la nostra portacolori ha portato il suo limite (nazionale) a 6:51.760, frantumando letteralmente il tempo citato. Per la, dopo l’argento nei 3000, un’altra medaglia sfumata per poco. Un solo ...

