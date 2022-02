Victoria De Angelis senza veli: il dettaglio hot fa sognare (Di giovedì 10 febbraio 2022) Victoria De Angelis stupisce tutti non solo sul palco. Sui social si è mostrata senza veli. Un dettaglio non è passato inosservato. Lo scatto è bollente. Dalla vittoria al Festival di Sanremo, i Maneskin hanno avuto un successo mondiale. Non solo nella musica ma anche sui social. Molti, inoltre, sono stati ammaliati dalla straordinaria bellezza della bassista Victoria De Angelis. Fonte GettyImagesOgni componente della band ha attirato l’attenzione degli spettatori. Attenzione che, su Victoria De Angelis, aumenta di più. Non solo per la sua enorme bravura ma anche per la sua straordinaria bellezza. Inoltre, essere delle vere rockstar non può fare altro che scatenare la curiosità degli utenti. Da una parte, quindi, ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 febbraio 2022)Destupisce tutti non solo sul palco. Sui social si è mostrata. Unnon è passato inosservato. Lo scatto è bollente. Dalla vittoria al Festival di Sanremo, i Maneskin hanno avuto un successo mondiale. Non solo nella musica ma anche sui social. Molti, inoltre, sono stati ammaliati dalla straordinaria bellezza della bassistaDe. Fonte GettyImagesOgni componente della band ha attirato l’attenzione degli spettatori. Attenzione che, suDe, aumenta di più. Non solo per la sua enorme bravura ma anche per la sua straordinaria bellezza. Inoltre, essere delle vere rockstar non può fare altro che scatenare la curiosità degli utenti. Da una parte, quindi, ...

womaneskin : victoria de angelis è il amore de la mia vita.. ma ancora non lo sa - shawonder_world : Vedo somiglianze ovunque cioè gayle quella di abcdefu assomiglia a victoria de Angelis - chiarodilvnx : io non dimentico quando una certa victoria de angelis andava in giro a dire che questa era la sua canzone preferita - cyanquokka : ho un messaggio per Victoria De Angelis: #maneskin #victoriadeangelis - Raffy_Hemmings : RT @imfungoo: IMMAGINA ESSERE VICTORIA DE ANGELIS E APRIRE LA FOTOCAMERA FRONTALE ANCHE SOLO PER SBAGLIO -