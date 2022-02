Viaggiare all'estero, regole dalla Spagna alla Grecia: green pass e tamponi, cosa cambia da Paese a Paese (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ritorno lento, graduale ai viaggi. Si procede piano, ma spediti verso riaperture e allentamenti delle restrizioni. In Italia il green pass ha una validità illimitata solo per chi ha... Leggi su ilmattino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ritorno lento, graduale ai viaggi. Si procede piano, ma spediti verso riaperture e allentamenti delle restrizioni. In Italia ilha una validità illimitata solo per chi ha...

Advertising

kiia_njw : in questo periodo sto passando da un estremo all'altro. passo dall'essere felice all'essere triste in 0,2 secondi.… - PanacefTw : Ho visto 'il truffatore di Tinder' e la mia domanda è : ma come fa uno a viaggiare in tutta Europa con passaporti f… - krudesky : RT @ItalianPolitics: @CharlesLydgate @RenatoSouvarine Il Governo è “andato sotto” sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul… - RenatoSouvarine : RT @ItalianPolitics: @CharlesLydgate @RenatoSouvarine Il Governo è “andato sotto” sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul… - ItalianPolitics : @CharlesLydgate @RenatoSouvarine Il Governo è “andato sotto” sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e… -