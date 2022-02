Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2022 ore 19:45 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2022 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA PIU’ AVANTI PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI APPIA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, CON DIFFICOLTA’ PER CHI SI STA IMMETTENDO DALLA STRESSA Roma FIUMICINO SULLA CASSIA SI STA IN FILA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE TRAFFICATA LA VIA PONTINA. CI SONO INCOLONNAMENTI VERSO L’EUR TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE, CON DIFFICOLTA’ IN IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA PIU’ A SUD CODE IN DIREZIONE LATINA TRA CASTEL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022)DEL 10 FEBBRAIOORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA PIU’ AVANTI PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI APPIA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD, CON DIFFICOLTA’ PER CHI SI STA IMMETTENDO DALLA STRESSAFIUMICINO SULLA CASSIA SI STA IN FILA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE TRAFFICATA LA VIA PONTINA. CI SONO INCOLONNAMENTI VERSO L’EUR TRA SPINACETO E IL RACCORDO ANULARE, CON DIFFICOLTA’ IN IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA PIU’ A SUD CODE IN DIREZIONE LATINA TRA CASTEL ...

