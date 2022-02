Vasco Rossi dedica “Sally” alla Goggia: “Forza Sofia, ringhia!” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La partecipazione di Sofia Goggia alla discesa libera olimpica è ancora in bilico, tuttavia sono in molti a scommettere su una sua partecipazione. Fra questi vi è anche Vasco Rossi. Il cantautore si è sbilanciato sul proprio profilo Instagram pubblicando un reel dedicato alla fuoriclasse orobica. Vasco ha infatti voluto far sentire il calore alla finanziera bergamasca pubblicando un breve estratto della vittoria olimpica accompagnato dalle note di “Sally”, brano uscito nel 1996 e inserito nell’album “Nessun pericolo… Per Te”. “Forza Sofia Goggia, ringhia !!! Speriamo di vederti al cancelletto” ha commentato il rocker di Zocca che ha lanciato un particolare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) La partecipazione didiscesa libera olimpica è ancora in bilico, tuttavia sono in molti a scommettere su una sua partecipazione. Fra questi vi è anche. Il cantautore si è sbilanciato sul proprio profilo Instagram pubblicando un reeltofuoriclasse orobica.ha infatti voluto far sentire il calorefinanziera bergamasca pubblicando un breve estratto della vittoria olimpica accompagnato dalle note di “”, brano uscito nel 1996 e inserito nell’album “Nessun pericolo… Per Te”. “, ringhia !!! Speriamo di vederti al cancelletto” ha commentato il rocker di Zocca che ha lanciato un particolare ...

