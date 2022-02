Valter Mainetti | promotore dell’arte anche durante la Pandemia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Da quindici anni,è al serviziocomee collezionista. Viviamo in un’epoca molto complessa, figlia dei suoi tempi, in cui l’arte è stata “messa da parte”, a favore delle nuove tecnologie, altri interessi, oppure hobby. Tuttavia, grazie all’impegno profuso di figure di rilievo come, possiamo oggi ammirare pezzi di arte L'articolo

'Per chi ha vissuto intensamente quegli anni', afferma, noto imprenditore romano e fondatore di Sorgente Group 'ed è stato al fianco del presidente Aldo Moro, il solo ricordo ci ...Quotidiano che attualmente è di proprietà di, azionista di riferimento di Sorgente Group Alternative Investment, come dichiara lui stesso sul proprio sito. E del quale anche in ...Da quindici anni, Valter Mainetti è al servizio dell’arte come promotore e collezionista. Viviamo in un’epoca molto complessa, figlia dei suoi tempi, in cui l’arte è stata “messa da parte”, a favore ...Grazie alla collezione di Valter Mainetti, che guida insieme alla moglie Paola la Fondazione Sorgente Group, abbiamo potuto (ri)scoprire ben cinque secoli di arte, che vengono raccontati da Claudio ...