Vaccino covid e quarta dose, Aifa: “Sarà richiamo annuale” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo la dose booster di Vaccino anti covid ci Sarà una quarta dose? “Non Sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale” e “dovremo forse fraternizzare anche con quello”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ospite di ‘Elisir’ su Rai Tre, rispondendo a una domanda sulla durata dell’immunità dei vaccini, sulla quale “il dato è molto a favore, confortante”, ha aggiunto. “L’efficacia di questi vaccini – ha sottolineato il Dg – è andata anche meglio del previsto”, in quanto “sono stati scoperti così in fretta. Il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia e che è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo labooster dianticiuna? “Nonuna, ma unche auspichiamo” e “dovremo forse fraternizzare anche con quello”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (), Nicola Magrini, ospite di ‘Elisir’ su Rai Tre, rispondendo a una domanda sulla durata dell’immunità dei vaccini, sulla quale “il dato è molto a favore, confortante”, ha aggiunto. “L’efficacia di questi vaccini – ha sottolineato il Dg – è andata anche meglio del previsto”, in quanto “sono stati scoperti così in fretta. Il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia e che è ...

Advertising

borghi_claudio : @g_bertoncello Il long covid nei ragazzi non si sa nemmeno se esista o se il vaccino lo neutralizzi ?? In compenso e… - repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - Adnkronos : Vaccino #covid e reazioni avverse, #Aifa: in un anno 118mila segnalazioni. - ilriformista : Niente quarta dose sul modello booster ma un vero e proprio richiamo annuale: così funzionerà la vaccinazione anti-… - ilbisa1 : La donna del Kansas Jeanie Evans è morta per una reazione allergica al vaccino COVID-19, mostra l'autopsia -