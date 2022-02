Vaccino covid bambini, pediatri: “Miocardite? Rischio molto più alto con infezione” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Rischio di sviluppare una Miocardite è di gran lunga superiore con l’infezione” da coronavirus “rispetto alla vaccinazione” anti covid. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatra (Sip). Il rapporto dell’Aifa sulla farmacovigilanza dei vaccini anti-covid “conferma il Rischio molto basso di miocarditi” post Vaccino soprattutto “nella fascia d’età sotto gli 11 anni”, ricorda la pediatra che rimarca come “invece il Rischio indotto dalle infezioni da Sars-CoV-2” sia “più alto”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ildi sviluppare unaè di gran lunga superiore con l’” da coronavirus “rispetto alla vaccinazione” anti. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatra (Sip). Il rapporto dell’Aifa sulla farmacovigilanza dei vaccini anti-“conferma ilbasso di miocarditi” postsoprattutto “nella fascia d’età sotto gli 11 anni”, ricorda la pediatra che rimarca come “invece ilindotto dalle infezioni da Sars-CoV-2” sia “più”. L'articolo proviene da Italia Sera.

