Vaccino covid bambini, Guarino: “Sicuro, Meloni e Salvini inopportuni” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Penso che sia pazzesco trattare la pandemia come se fosse una partita di calcio o un dibattito fra favorevoli e contrari. Non c’entra niente la mia opinione politica su Salvini o Meloni”. Così il pediatra Alfredo Guarino dell’ospedale universitario di Napoli ex presidente della Società di malattie infettive pediatriche, in un’intervista a ‘Repubblica’, commenta le dichiarazioni dei leader di Lega e Fdi che hanno annunciato che non faranno vaccinare i loro figli. “Il fatto è che questa vicenda non può essere gestita in modo folkloristico. È una cosa maledettamente seria. Fare affermazioni apodittiche di fronte a 150mila morti è il modo sbagliato di affrontare le cose”, aggiunge. Per i bambini, sostiene Meloni, è più facile morire colpiti da un fulmine che di covid. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Penso che sia pazzesco trattare la pandemia come se fosse una partita di calcio o un dibattito fra favorevoli e contrari. Non c’entra niente la mia opinione politica su”. Così il pediatra Alfredodell’ospedale universitario di Napoli ex presidente della Società di malattie infettive pediatriche, in un’intervista a ‘Repubblica’, commenta le dichiarazioni dei leader di Lega e Fdi che hanno annunciato che non faranno vaccinare i loro figli. “Il fatto è che questa vicenda non può essere gestita in modo folkloristico. È una cosa maledettamente seria. Fare affermazioni apodittiche di fronte a 150mila morti è il modo sbagliato di affrontare le cose”, aggiunge. Per i, sostiene, è più facile morire colpiti da un fulmine che di. ...

