Vaccino anti Covid, in Sicilia il 99% di docenti e Ata ha ricevuto la terza dose (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid19 e cresce il tasso di immunizzazione del personale scolastico. Secondo gli ultimi dati, aggiornati al 6 febbraio scorso, il 99% di docenti e personale Ata, su una platea di oltre 135 mila unità, ha ricevuto almeno una dose di Vaccino, il 96,8% si è sottoposto al ciclo vaccinale completo e, all’interno di quest’ultima fascia, ben il 99% ha ricevuto la terza dose (booster). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prosegue la campagna vaccinale19 e cresce il tasso di immunizzazione del personale scolastico. Secondo gli ultimi dati, aggiornati al 6 febbraio scorso, il 99% die personale Ata, su una platea di oltre 135 mila unità, haalmeno unadi, il 96,8% si è sottoposto al ciclo vaccinale completo e, all’interno di quest’ultima fascia, ben il 99% hala(booster). L'articolo .

