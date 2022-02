Vaccino anti-Covid e quarta dose, l’Aifa: “Sarà un richiamo annuale” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Dopo la dose booster di Vaccino anti Covid ci Sarà una quarta dose? “Non Sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale” e “dovremo forse fraternizzare anche con quello”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ospite di ‘Elisir’ su Rai Tre, rispondendo a una domanda sulla durata dell’immunità dei vaccini, sulla quale “il dato è molto a favore, confortante”, ha aggiunto. “L’efficacia di questi vaccini – ha sottolineato il Dg – è andata anche meglio del previsto”, in quanto “sono stati scoperti così in fretta. Il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia e che è stato ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Dopo labooster diciuna? “Nonuna, ma unche auspichiamo” e “dovremo forse fraternizzare anche con quello”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ospite di ‘Elisir’ su Rai Tre, rispondendo a una domanda sulla durata dell’immunità dei vaccini, sulla quale “il dato è molto a favore, confortante”, ha aggiunto. “L’efficacia di questi vaccini – ha sottolineato il Dg – è andata anche meglio del previsto”, in quanto “sono stati scoperti così in fretta. Il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia e che è stato ...

