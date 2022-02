Vaccino anti Covid-19 verso il richiamo annuale, Magrini dell’Aifa: “Non ci sarà una quarta dose” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Potrebbe non essere davvero necessaria una quarta dose di Vaccino contro il Covid-19: dopo le parole del generale Figliuolo di pochi giorni fa, ora è il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini a dirsi ottimista circa il futuro della campagna vaccinale. Tuttavia, secondo l’esperto è possibile che si passerà ad un richiamo annuale. quarta dose o richiamo annuale di Vaccino Covid-19: il parere dell’Aifa Si allontana ancora di più l’ipotesi di una quarta dose nel prossimo futuro. Intervenuto nel corso del programma Elisir di Rai 3, Magrini dell’Aifa ha ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Potrebbe non essere davvero necessaria unadicontro il-19: dopo le parole del generale Figliuolo di pochi giorni fa, ora è il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicolaa dirsi ottimista circa il futuro della campagna vaccinale. Tuttavia, secondo l’esperto è possibile che si passerà ad undi-19: il parereSi allontana ancora di più l’ipotesi di unanel prossimo futuro. Intervenuto nel corso del programma Elisir di Rai 3,ha ...

