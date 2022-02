"Vaccini tossici, lo stanno capendo. Ecco chi salverà l'umanità": l'ultimo sconcertante discorso di Luc Montagnier (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo giorni di mezze notizie e smentite, oggi è ufficiale: il premio Nobel Luc Montagnier è morto. Lo ha confermato il quotidiano Liberation in Francia. Negli ultimi tempi, il virologo era diventato punto di riferimento dei no vax per le sue teorie sul vaccino anti-Covid e la sua presunta pericolosità. Il suo ultimo intervento pubblico risale al 15 gennaio scorso, quando Montagnier ha preso parte al raduno no vax e no green pass, organizzato da Gianluigi Paragone a Milano. Nel suo discorso durante la protesta, il virologo aveva detto: "La salvezza dell'umanità e la fine di questa emergenza sono nelle mani dei non vaccinati. Saranno i non vaccinati a salvare l'umanità". E ancora: "Questi Vaccini non proteggono assolutamente, non funzionano Ed è quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo giorni di mezze notizie e smentite, oggi è ufficiale: il premio Nobel Lucè morto. Lo ha confermato il quotidiano Liberation in Francia. Negli ultimi tempi, il virologo era diventato punto di riferimento dei no vax per le sue teorie sul vaccino anti-Covid e la sua presunta pericolosità. Il suointervento pubblico risale al 15 gennaio scorso, quandoha preso parte al raduno no vax e no green pass, organizzato da Gianluigi Paragone a Milano. Nel suodurante la protesta, il virologo aveva detto: "La salvezza dell'e la fine di questa emergenza sono nelle mani dei non vaccinati. Saranno i non vaccinati a salvare l'". E ancora: "Questinon proteggono assolutamente, non funzionano Ed è quello che ...

