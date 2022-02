Vaccini covid Italia, report: somministrazioni dimezzate in 10 giorni (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il picco di metà gennaio, in cui si superò la quota delle 700mila somministrazioni di Vaccini anti-covid al giorno, dal 30 gennaio le vaccinazioni si sono dimezzate registrando un valore medio di circa 350mila al giorno, ben sotto la famosa soglia delle 500mila somministrazioni/die. E’ quanto emerge dall’84esima puntata dell’Instant report covid-19 dell’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. “Anche le somministrazioni dei Vaccini hanno avuto due ondate dal 27 dicembre 2020 (giorno della prima somministrazione in Italia) ad oggi – afferma Americo Cicchetti, direttore Altems -. La prima da fine aprile 2021 a fine luglio 2021, la seconda più breve ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo il picco di metà gennaio, in cui si superò la quota delle 700miladianti-al giorno, dal 30 gennaio le vaccinazioni si sonoregistrando un valore medio di circa 350mila al giorno, ben sotto la famosa soglia delle 500mila/die. E’ quanto emerge dall’84esima puntata dell’Instant-19 dell’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. “Anche ledeihanno avuto due ondate dal 27 dicembre 2020 (giorno della prima somministrazione in) ad oggi – afferma Americo Cicchetti, direttore Altems -. La prima da fine aprile 2021 a fine luglio 2021, la seconda più breve ...

