Vaccini ai bambini | gli esperti contro Salvini e Meloni | «44 morti tra giovani e ragazzini | basta bugie»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Matteoe Giorgiahanno detto no alla vaccinazione dei figli. Ginevra, la bambina di 5 anni della leader di Fratelli d’Italia, e Mirta, la secondogenita di 9 anni del segretario della Lega, non saranno vaccinate perché i genitori hanno deciso che non è il caso di farlo. Il dettaglio è che il primogenito del Capitano è invece vaccinato, mentre per la figlia la decisione è arrivata dopo un consulto con il pediatra e il medico di famiglia. Per quanto riguarda, la leader di Fdi ha paragonato la possibilità per un minore di morire per Covid-19 a quella di essere colpito da un fulmine. Attirando la risposta di Roberto Burioni. Cosa dicono gli scienziati Le frasi dei due politici però hanno scatenato reazioni ben precise. Franco Locatelli, coordinatore del Cts, ha cercato di rassicurare i genitori: «La ...

Advertising

Focus_it : Cuba ha vaccinato contro la #covid la maggior parte della sua popolazione, compresi quasi tutti i bambini dai due a… - HuffPostItalia : Villani: “A marzo i vaccini contro il Covid per i bambini sotto ai 5 anni. Sarà l’ultima spallata al virus” - JosephGhorna : RT @SmordiRita: Vaccini anti Covid sui bambini, medici inglesi: 'Fermi subito, danni neurologici e infertilità' - Adriano48R : RT @SmordiRita: Vaccini anti Covid sui bambini, medici inglesi: 'Fermi subito, danni neurologici e infertilità' - Zampaglion : RT @AlfioKrancic: Rapporto Aifa: rarissimi gli eventi avversi, soprattutto nei bambini Le segnalazioni arrivate all'AIFA sono state 117mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini bambini

Alberto Villani , primario di pediatria proprio nell'ospedale romano ed ex Cts, in un'intervista rilasciata a La Stamp a è stato più caustico: "Inon fanno andaree ragazzi in ...... con in particolare focus sue Green Pass ma anche Canada e amicizia Russia - Cina. ... danni irreparabili aiL'AIFA parla con l'EMA e non con noi La cantonata di Fugliuolo sugli ...Tutti i giovedì sono aperte le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni presso l'ambulatorio dell'ospedale di Portoferraio. Il ciclo vaccinale completo prevede la somministrazione di due dosi ...Le ondate successive hanno visto un eccesso di mortalità soprattutto nelle regioni orientali: in Polonia, Bulgaria e Slovenia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria. ovid in Campania, 7.948 nuovi casi e ...