USA-Slovacchia: firmato un accordo militare (Di giovedì 10 febbraio 2022) firmato un nuovo accorso militare USA-Slovacchia. La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha ratificato in trattato firmato tra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nad. L’accordo prevede l’utilizzo da parte degli USA di due basi militari in Slovacchia. accordo USA-Slovacchia: cos’è successo? Il Parlamento e la presidente Leggi su periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022)un nuovo accorsoUSA-. La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha ratificato in trattatotra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nad. L’prevede l’utilizzo da parte degli USA di due basi militari inUSA-: cos’è successo? Il Parlamento e la presidente

Advertising

periodicodaily : USA-Slovacchia: firmato un accordo militare #USA #Slovacchia @Billa42_ - Billa42_ : USA-Slovacchia: firmato un accordo militare - ethrusco : La #Slovacchia ha approvato l'accordo con #USA (DCA - Defence Cooperation Agreement) per l'utilizzo degli aeroporti… - mirkomussetti : Con un mio commentino sul trattato militare tra #Slovacchia ???? e #Usa ???? - pietrogranero : RT @watohal: Gli usa: Non inviamo truppe e missili in Ucraina,Polonia,Lettonia, Lituania,Estonia,Romania, Bulgaria,Germania, Slovacchia, pe… -