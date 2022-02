Usa, deputata repubblicana confonde la "gestapo" con il "gazpacho" (Di giovedì 10 febbraio 2022) La sua 'svista' è stata condivisa subito sui social, in molti hanno postato anche il video dell'intervento durante la trasmissione 'Real America' di One America News Network, impossibile negarla. E ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) La sua 'svista' è stata condivisa subito sui social, in molti hanno postato anche il video dell'intervento durante la trasmissione 'Real America' di One America News Network, impossibile negarla. E ...

Usa, deputata repubblicana confonde la "gestapo" con il "gazpacho" La deputata repubblicana della Georgia, già famosa per le sue teorie cospirazioniste, si è lanciata in un duro attacco contro la commissione che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e ...

