Uomini e Donne, esterna imbarazzante per Luca Salatino: “La meditazione non aiuta” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 10 febbraio porta al centro dell’attenzione uno scontro tra due dame: Daniela e Sara. Entrambe interessate a Giovanni rimasto nel corso della lite seduto nel parterre maschile quasi come se fosse un semplice spettatore mentre le due signore mostrano la reciproca antipatia. Prima del confronto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 febbraio 2022) La puntata diandata in onda oggi 10 febbraio porta al centro dell’attenzione uno scontro tra due dame: Daniela e Sara. Entrambe interessate a Giovanni rimasto nel corso della lite seduto nel parterre maschile quasi come se fosse un semplice spettatore mentre le due signore mostrano la reciproca antipatia. Prima del confronto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - BertasiNicholas : Siete tutti invidiosi vero? Nazioni di nazioni, uomini di uomini, donne di donne. - ParcodiGiacomo : @Toscanaoggi 'Sono 28 i nuovi decessi: 16 uomini e 12 donne con un'età media di 84,6 anni.' -