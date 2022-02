Università, bando Ricerca Sisma 2016: stanziati 60 milioni di euro per l’alta formazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) È stato lanciato il bando Ricerca Sisma 2016, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, rivolto a centri di Ricerca e Università aventi sede principale o decentrata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. L’obiettivo è di sostenere il rilancio economico del territorio, finanziando progetti per l’avvio o il rafforzamento di attività ad alta intensità di conoscenza, come la Ricerca, il trasferimento tecnologico e l’alta formazione universitaria. In particolare, si mira sostenere la creazione, permanenza, sviluppo, integrazione e specializzazione delle infrastrutture e dei presidi formativi, per la resilienza e la rigenerazione del “saper fare” e della capacità ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) È stato lanciato il, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, rivolto a centri diaventi sede principale o decentrata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del. L’obiettivo è di sostenere il rilancio economico del territorio, finanziando progetti per l’avvio o il rafforzamento di attività ad alta intensità di conoscenza, come la, il trasferimento tecnologico euniversitaria. In particolare, si mira sostenere la creazione, permanenza, sviluppo, integrazione e specializzazione delle infrastrutture e dei presidi formativi, per la resilienza e la rigenerazione del “saper fare” e della capacità ...

