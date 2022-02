United | due possibili scelte per la panchina | le ultime!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Per il Manchestersi prospetta un’estate rovente, infatti dueper la futuradei red devils sono già state prese in considerazione. L’ambienteè praticamente spaccato, l’esonero di Solskjær e con il conseguente arrivo di Ragnik non ha portato i risultati sperati. A peggiorare la situazione fa nota anche il noto caso Greenwood che ha gettato benzina sul fuoco. Paris Saint Germain, Pochettino, ManchesterLa squadra ne sta risentendo e per sopperire a questa situazione difficoltosa pronti subito due nomi per ladi Old Trafford: Mauricio Pochettino e Erik Ten Hag. Il primo attualmente è al PSG ma da tempo è ingolosito da unainglese, Manchester potrebbe fare al caso suo. Ten Hag ...