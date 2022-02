Unirima: “PNRR, ecco perché l’Italia rischia bandi deserti per l’economia circolare” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unirima (Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) nelle scorse ore ha lanciato un accorato appello al Governo Draghi in merito ad un cavillo amministrativo del PNRR, di non poco conto per gli effetti sulle azioni da intraprendere per supportare e spingere l’economia circolare in Italia. In particolare, Unirima esprime una profonda preoccupazione per i limiti all’accesso ai fondi del PNRR della Missione M2C1, destinati alla realizzazione dei progetti faro e finalizzati ad ammodernare gli impianti di riciclo dei rifiuti di carta e cartone. L’appello di Unirima Secondo l’esame di Unirima, desta preoccupazione l’interpretazione adottata dal ministero della Transizione Ecologica (Mite) dell’avviso della linea di intervento B per gli ... Leggi su fmag (Di giovedì 10 febbraio 2022)(Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) nelle scorse ore ha lanciato un accorato appello al Governo Draghi in merito ad un cavillo amministrativo del, di non poco conto per gli effetti sulle azioni da intraprendere per supportare e spingerein Italia. In particolare,esprime una profonda preoccupazione per i limiti all’accesso ai fondi deldella Missione M2C1, destinati alla realizzazione dei progetti faro e finalizzati ad ammodernare gli impianti di riciclo dei rifiuti di carta e cartone. L’appello diSecondo l’esame di, desta preoccupazione l’interpretazione adottata dal ministero della Transizione Ecologica (Mite) dell’avviso della linea di intervento B per gli ...

Advertising

CircolarMenteNS : ?? Il @MiTE_IT risponde ai dubbi sollevati da @Unirima1: “I criteri adottati per la selezione dei progetti non sono… - TvRicicla : Il @MiTE_IT risponde ai dubbi sollevati da @Unirima1: 'I criteri adottati per la selezione dei progetti #Pnrr per l… - SiciliaFra : RT @Unirima1: PNRR e riciclo, l’allarme di Unirima: “A rischio i fondi per le imprese private” - FIRSTonlineTwit : #Economiacircolare, allarme Unirima sui bandi Pnrr: rischiano di andare deserti - FIRSTonline - SiciliaFra : RT @TvRicicla: L’associazione dei produttori di macero scrive al governo chiedendo la proroga dei termini per la presentazione delle domand… -