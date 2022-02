Una Vita, anticipazioni spagnole: Miguel e Anabel si lasciano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Miguel e Anabel, ad Una Vita, non rimarranno insieme ancora a lungo. La minaccia rappresentata dai Quesada, infatti, incomberà sul loro rapporto riuscendo a comprometterlo. I due giovani si sono innamorati e hanno deciso di fare sul serio, al punto che la figlia di Marcos ha persino accettato di sposare il nipote di Roberto e Sabina. L'arrivo di Aurelio e Natalia Quesada ad Acacias, però, ha contribuito a creare le prime incomprensioni e i primi dissapori tra loro e, stando alle anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, le cose peggioreranno in modo irrecuperabile. Tutto inizierà quando Aurelio, continuando a cercare la vendetta contro Marcos, proverà a ristabilire dei rapporti con Anabel. L'uomo, in particolare, si presenterà a casa Bacigalupe quando sarà certo che il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 10 febbraio 2022), ad Una, non rimarranno insieme ancora a lungo. La minaccia rappresentata dai Quesada, infatti, incomberà sul loro rapporto riuscendo a comprometterlo. I due giovani si sono innamorati e hanno deciso di fare sul serio, al punto che la figlia di Marcos ha persino accettato di sposare il nipote di Roberto e Sabina. L'arrivo di Aurelio e Natalia Quesada ad Acacias, però, ha contribuito a creare le prime incomprensioni e i primi dissapori tra loro e, stando alledella soap opera di Canale 5, le cose peggioreranno in modo irrecuperabile. Tutto inizierà quando Aurelio, continuando a cercare la vendetta contro Marcos, proverà a ristabilire dei rapporti con. L'uomo, in particolare, si presenterà a casa Bacigalupe quando sarà certo che il ...

