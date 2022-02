Una Vita anticipazioni shock: Bellita viene aggredita! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una Vita anticipazioni, shock alla soap: Bellita viene aggredita, ecco cosa succede alla grande cantante nei prossimi episodi. Bellita aggredita, guai per lei.Importanti novità previste per la soap spagnola di Canale 5. Come abbiamo visto, nonostante secondo le diagnosi dei medici le rimangano pochi giorni di Vita, Lolita è tornata a casa; Genoveva invece ha fatto la conoscenza di Aurelio Quesada e tra i due pare esserci un’alleanza all’orizzonte, anche se il messicano rimane ancora attratto di Anabel. Il cambiamento imminente più grande lo avrà però Bellita, data da tutti come morta; la donna ha dovuto inscenare il suo decesso per sfuggire a un vero e proprio stalker. Lontana dall’Argentina e chiusa in casa però, la donna non è del ... Leggi su formatonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unaalla soap:aggredita, ecco cosa succede alla grande cantante nei prossimi episodi.aggredita, guai per lei.Importanti novità previste per la soap spagnola di Canale 5. Come abbiamo visto, nonostante secondo le diagnosi dei medici le rimangano pochi giorni di, Lolita è tornata a casa; Genoveva invece ha fatto la conoscenza di Aurelio Quesada e tra i due pare esserci un’alleanza all’orizzonte, anche se il messicano rimane ancora attratto di Anabel. Il cambiamento imminente più grande lo avrà però, data da tutti come morta; la donna ha dovuto inscenare il suo decesso per sfuggire a un vero e proprio stalker. Lontana dall’Argentina e chiusa in casa però, la donna non è del ...

