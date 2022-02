Una strategia sanitaria per l’Ue (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Centro studi Bruegel ha pubblicato l’8 febbraio un interessante policy paper sulla strategia sanitaria nell’Unione europea. Il documento, ignorato dai media italiana, traccia un bilancio delle lezioni sino ad ora apprese dall’esperienza nel combattere la pandemia di Covid-19, in cui – come più volte rilevato su questa testata – i 27 dell’Unione europea, tranne che per l’acquisto centralizzato dei vaccini – sono andati in gran misura in ordine sparso – e delinea aree di cooperazione. È utile riassumerne i punti centrali e commentarli. Nelle quindici paginette redatte d Anne Bucher si inizia mettendo in rilievo che i risultati sanitari nell’Ue sono buoni per gli standard internazionali, anche rispetto ad altre economie sviluppate, e sono migliorati continuamente prima del Covid-19. Ciò riflette l’allineamento degli obiettivi di ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Centro studi Bruegel ha pubblicato l’8 febbraio un interessante policy paper sullanell’Unione europea. Il documento, ignorato dai media italiana, traccia un bilancio delle lezioni sino ad ora apprese dall’esperienza nel combattere la pandemia di Covid-19, in cui – come più volte rilevato su questa testata – i 27 dell’Unione europea, tranne che per l’acquisto centralizzato dei vaccini – sono andati in gran misura in ordine sparso – e delinea aree di cooperazione. È utile riassumerne i punti centrali e commentarli. Nelle quindici paginette redatte d Anne Bucher si inizia mettendo in rilievo che i risultati sanitari nelsono buoni per gli standard internazionali, anche rispetto ad altre economie sviluppate, e sono migliorati continuamente prima del Covid-19. Ciò riflette l’allineamento degli obiettivi di ...

Advertising

DSantanche : Da Lecce una notizia sconvolgente: bambina di 12 anni promessa in sposa dalla madre al fratello del compagno pakist… - Cap1964 : @Danielasolare61 @EmeiMarkus Ridono perché sono ignoranti. E' normale offendere senza argomenti x difendersi. C'è c… - troughparis : la strategia della tenzone è una delle canzoni migliori dei ptn ma non siete pronti a questo - gitbeLU_MS : RT @bancaetica: #finanzaetica e lotta al #cambiamentoclimatico: ?? la prossima settimana un evento online per parlare di una strategia respo… - EticaSgr : RT @bancaetica: #finanzaetica e lotta al #cambiamentoclimatico: ?? la prossima settimana un evento online per parlare di una strategia respo… -