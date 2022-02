Una nuova variante | ecco perché ho paura | fughe di notizie dai virologi | la bomba di Selvaggia Lucarelli

(Di giovedì 10 febbraio 2022)da quando è scoppiata l'emergenza pandemia è in prima fila contro le posizioni no-vax. "Anche se abbiamo imparato a metabolizzare il numero di decessi ogni mese muoiono migliaia di persone. Sono sempre tantissimi. Troppi. Non ho le adeguate conoscenze scientifiche per esserlo. Dobbiamo ascoltare gli esperti. E anche loro, ahinoi, sbagliano. E spesso dicono cose diverse uno dall'altro. Hoche possa arrivare una. E chissà come potrebbe essere. Credo che Burioni abbia capito prima degli altri che doveva sbilanciarsi meno, doveva essere più dosato. Anche il fatto che abbia scelto di apparire solo in un programma televisivo mi è parsa una decisione saggia. A differenza di tanti prezzemolini". Nell'intervista a Leggo si torna a parlare delle sue critiche alla ...

_Nico_Piro_ : #9febbraio #Afghanistan Questo quadro ha trovato una nuova casa, la sua proprietaria la sta ancora cercando. Una pi… - openpolis : Da oggi è online Centri d'Italia, una nuova piattaforma realizzata insieme a @actionaiditalia, una mappatura dettag… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani: 'Ritornare nel Pd? Se vedo un segno di novità, domani mattina...Quello che invoco è:… - PtgRena : ho sognato una nuova stagione di a tutto reality dove gwen e geoff si mettevano insieme - Rickae_22 : RT @SpiritoSfranto: RAGA STREAMMATE SESSO OCCASIONALE CHE TANANAI DEVE PAGARSI UN AFFITTO PER UNA NUOVA CASA DAI -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova

Agenzia ANSA

Ricordiamo le mille difficoltà che ognuno di loro ha dovuto affrontare nel ricostruire lontano da casavita. La nostra città ha rappresentato per molti di loroopportunità,...Nelle ultime due settimane,manciata di paesi ha annunciato piani per riaprire o allentare le ..."fortezza" che ha annunciato piani per riaccogliere i visitatori internazionali vaccinati è la...La Polizia di Parigi ha annunciato oggi che vieterà i cosiddetti 'convogli della libertà' nella capitale francese, una nuova forma di protesta popolare contro le restrizioni sanitarie anti Covid sul m ...Una centrale unica di committenza e di gestione dei contratti, come prevista dalla legge regionale sulla Nuova Pescara, per superare i paletti attualmente in vigore per i comuni non capoluogo di Provi ...