Un Posto al Sole, anticipazioni 11 febbraio: il tormento di Rossella (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di venerdì 11 febbraio: Rossella vive un momento molto tormentato. Cosa sta succedendo? Riccardo è partito per Bolzano con la speranza di poter chiarire definitivamente con sua moglie Virginia. La donna, però, non ha alcuna intenzione di firmare le carte per la separazione consensuale e, anzi, la sua speranza è quella di poter tornare con lui. Rossella guarda assorta il telefono (via screenshot)Le parole di Virginia, infatti, lasciano Riccardo con delle perplessità e la rabbia provata quando ha visto l’anello ancora al dito della donna non possono non far riflettere. Prova ancora qualcosa per lei? Intanto, Rossella a Napoli ha fatto una scoperta terribile. Un suo amico dai tempi delle superiori ha dovuto ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unaldella puntata di venerdì 11vive un momento molto tormentato. Cosa sta succedendo? Riccardo è partito per Bolzano con la speranza di poter chiarire definitivamente con sua moglie Virginia. La donna, però, non ha alcuna intenzione di firmare le carte per la separazione consensuale e, anzi, la sua speranza è quella di poter tornare con lui.guarda assorta il telefono (via screenshot)Le parole di Virginia, infatti, lasciano Riccardo con delle perplessità e la rabbia provata quando ha visto l’anello ancora al dito della donna non possono non far riflettere. Prova ancora qualcosa per lei? Intanto,a Napoli ha fatto una scoperta terribile. Un suo amico dai tempi delle superiori ha dovuto ...

Advertising

sanacore_ : ma Vlahovic (sì ho googlato perchè non so mai dove infizzare la h, cioè un posto lo saprei ma vabbuò) si è fatto i… - PulcinoRossoner : RT @fgavazzoni: @dorinileonardo Concordo con Rotondi. Salvini ha deciso di fare comunella con 5* pur di governare. Chiunque faccia comunell… - grotondi : RT @fgavazzoni: @dorinileonardo Concordo con Rotondi. Salvini ha deciso di fare comunella con 5* pur di governare. Chiunque faccia comunell… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni La #trama di #domani, #11febbraio - SalaLettura : RT @dario39355099: E quella volta che ci trovammo in altopiano con il disgelo, #AcquaCheScorre in ogni posto, strade che sembravano fiumi,… -