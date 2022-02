Un italiano su due pensa che donne abbiano limiti sul lavoro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per gli italiani le donne hanno dei limiti quando si parla di accesso alle professioni e al mondo del lavoro. Colpa della loro scarsa forza, resistenza e capacità fisica (46,9 per cento; e lo pensano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Per gli italiani lehanno deiquando si parla di accesso alle professioni e al mondo del. Colpa della loro scarsa forza, resistenza e capacità fisica (46,9 per cento; e lono ...

Advertising

marcoconterio : ?? Svolta nel calcio italiano. Da marzo stadi riaperti al 100%, c'è disponibilità da parte del Governo dopo dialogo… - AlbertoBagnai : Poi facciamo una lezioncina sul perché in italiano esistano due parole diverse (scadenza e durata) per indicare due… - fl_lamberti : @ladyonorato io l'ho guardata e sinceramente se fossi stato presente penso che li avrei presi a calci, sia il condu… - MonaMark6 : RT @JediPerLItalia: costa, mentre l'entroterra era prevalentemente slavo. La convivenza pacifica tra le due culture principali (italica e s… - AndreaDoncovio : RT @iMagazineTwit: Ne è convinto un italiano su due (e il 43% delle intervistate). 'Se in una coppia entrambi lavorano, è giusto che l'uomo… -