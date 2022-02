Ue | al ribasso il Pil dell’Italia nel 2022 Ancora colpa del caro energia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – L’Ue rivede le stime del Pilnel. Ed è un percorso verso il basso, come riportato dall’Ansa. Ue e Pil Italia: +4,1% nel(in) Le stime invernali dell’Ue proiettano verso il basso il Pil italiano. Nel, infatti, la crescita proiettata è del 4,1%, contro il 4,3% che era stato previsto a novembre 2021. Per il 2023 un ulteriore calo: + 2,3%. Euna volta, ilpotrebbe essere un dramma. Nei comunicati ufficiali da Bruxelles si legge infatti che “le previsioni di breve termine sono oscurate dalla prolungata interruzione di forniture e dal brusco aumento dei prezzi dell’. Si prevede che l’erosione del potere di acquisto e l’attenuazione della fiducia dei consumatori ...

"Per l'Italia , dopo l'espansione del 6,5% nel 2021 , la crescita delreale dovrebbe raggiungere il 4,1% nel 2022 (dunque alvisto che nel rapporto dello scorso novembre, si configurava una crescita al 4,3% ) e il 2,3% nel 2023. Lo ha affermato il ...... bollette in rialzo, tensioni geopolitiche , variante Omicron e strozzature nella produzione : la Commissione europ ea nelle previsioni di inverno ha rivisto alle stime deleuropeo ...(Teleborsa) - "Per l'Italia, dopo l'espansione del 6,5% nel 2021, la crescita del PIL reale dovrebbe raggiungere il 4,1% nel 2022 (dunque al ribasso visto che nel rapporto dello scorso novembre, si ...La Commissione europea ha rivisto al rialzo la stima sulla crescita del Pil dell'Italia 2021 al più 6,5%, mentre ha ritoccato al ribasso quella su quest'anno al 4,1% e confermato il più 2,3% del 2023.