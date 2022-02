Ucraina, Usa completano piani per evacuare i residenti americani attraverso la Polonia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno completato i piani per evacuare i cittadini americani che ancora si trovano in Ucraina ma solo dopo che, nell’eventualità di un attacco della Russia contro l’Ucraina, avranno passato la frontiera con la Polonia. Saranno impiegati per questa operazione i militari della 82esima divisione aerotrasportata, arrivati in Polonia, da dove non si sposteranno, dalla scorsa settimana. Le forze militari non entreranno quindi in Ucraina, precisa il Washington Post, sottolineando che i piani sono stati completati proprio alla vigilia dell’inizio delle esercitazioni su vasta scala congiunte fra Russia e Bielorussia in Bielorussia, esercitazioni in cui sono coinvoiti 30mila militari russi e sofisticati sistemi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno completato iperi cittadiniche ancora si trovano inma solo dopo che, nell’eventualità di un attacco della Russia contro l’, avranno passato la frontiera con la. Saranno impiegati per questa operazione i militari della 82esima divisione aerotrasportata, arrivati in, da dove non si sposteranno, dalla scorsa settimana. Le forze militari non entreranno quindi in, precisa il Washington Post, sottolineando che isono stati completati proprio alla vigilia dell’inizio delle esercitazioni su vasta scala congiunte fra Russia e Bielorussia in Bielorussia, esercitazioni in cui sono coinvoiti 30mila militari russi e sofisticati sistemi ...

