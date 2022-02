Ucraina, la Russia inizia le manovre militari in Bielorussia al confine con Kiev (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Russia e la BieloRussia danno il via oggi a 10 giorni di manovre militari, considerate un ulteriore minaccia per Kiev nella crisi al confine con l’Ucraina. Il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov è giunto ieri in BieloRussia per supervisionare le esercitazioni. Mosca ha spostato in territorio bielorusso 30mila militari, due battaglioni di missili terra-aria S-400 e diversi caccia. Le immagini satellitari indicano che gran parte del materiale si trova in aree vicine al confine con l’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin, nel colloquio dei giorni scorsi col presidente francese Emmanuel Macron, ha assicurato che i militari russi lasceranno la ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lae la Bielodanno il via oggi a 10 giorni di, considerate un ulteriore minaccia pernella crisi alcon l’. Il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov è giunto ieri in Bieloper supervisionare le esercitazioni. Mosca ha spostato in territorio bielorusso 30mila, due battaglioni di missili terra-aria S-400 e diversi caccia. Le immagini satellitari indicano che gran parte del materiale si trova in aree vicine alcon l’. Il presidente russo Vladimir Putin, nel colloquio dei giorni scorsi col presidente francese Emmanuel Macron, ha assicurato che irussi lasceranno la ...

