Ucciso nel Napoletano | video su Tik Tok celebrano l’omicida di Gianluca Coppola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mentre è in corso il processo contro Antonio Felli, accusato dell’omicidio del 27enne, avvenuto lo scorso 8 aprile a Casoria, su Tik Tok sono stati pubblicati diversicelebrativi e di sostegno per colui che avrebbe sparato, uccidendolo, il 27enne per una lite su questioni sentimentali, essendo Felli l’ex della fidanzata di”. Lo rende noto, in un comunicato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che aggiunge: “È lo stesso padre di, che si a segnalare la presenza sui social di questi filmati”. “Non ci sono parole per descrivere il dolore che hanno provocato e che continuano a provocare con questi(pubblicati probabilmente dai familiari di Felli con ...