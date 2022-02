(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – NeldelTommasoin cui vengono accostate l’immagine delleditrasportate sui camion dell’esercito e le ricerche di Aldo Moro nel lago della Duchessa, è “piuttosto evidente il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia die dei loro”. Lo si legge nella denuncia-querela presentata nei confronti del cronista dall’avvocato che rappresenta idelle, Consuelo Locati. Anche suo padre, nel marzo 2020, morì a causa del Covid e “il 9 aprile 2020, proprio su quei camion, è giunto al forno crematorio di Firenze ove è stato cremato il 12/4 in assenza, come tanti altri, della presenza dei suoi cari”. “È palese – si legge ancora nella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tweet choc del figlio di Enrico Montesano sulle bare di Bergamo. E' giornalista di Libero. Sallusti: valutiamo il l… - NicolaPorro : ???????Il giornalista di Libero preso di mira per un tweet infelice, ma c’è chi ha fatto di peggio????#Montesano - La7tv : #tagada @andreapurgatori attacca Tommaso #Montesano, figlio di Enrico e giornalista di #Libero, per un tweet sulle… - lc71488535 : RT @Adnkronos: Tweet su bare Bergamo, familiari vittime querelano giornalista #Montesano. - bono_osvaldo : RT @neXtquotidiano: Una sparata che può costargli cara Anche i parenti delle vittime del Covid di #Bergamo querelano Tommaso #Montesano pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tweet bare

... giornalista di "Libero" e figlio dell'attore Enrico noto per le sue posizioni "no vax" è stato querelato per il contenuto delin cui ha accostato i camion che trasportavano ledelle ...Leggi Anche Libero, ildel giornalista: 'di Bergamo come il lago della Duchessa'. Sallusti: 'Valutiamo licenziamento' L'avvocato Locati chiarisce poi che 'la politica, secondo me, dà la ...Milano 10 feb. Nel tweet del giornalista Tommaso Montesano in cui vengono accostate l'immagine delle bare di Bergamo trasportate sui camion dell'esercito e le ricerche di Aldo Moro nel lago della ...GIORNALISTA DI LIBERO PUBBLICA TWEET NEGAZIONISTA DEL COVID: "EQUIVOCATO" Il direttore Sallusti: "Valuteremo licenziamento" ...