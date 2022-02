Tweet su bare Bergamo, familiari vittime querelano giornalista Montesano (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nel Tweet del giornalista Tommaso Montesano in cui vengono accostate l’immagine delle bare di Bergamo trasportate sui camion dell’esercito e le ricerche di Aldo Moro nel lago della Duchessa, è “piuttosto evidente il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime e dei loro familiari”. Lo si legge nella denuncia-querela presentata nei confronti del cronista dall’avvocato che rappresenta i familiari delle vittime, Consuelo Locati. Anche suo padre, nel marzo 2020, morì a causa del Covid e “il 9 aprile 2020, proprio su quei camion, è giunto al forno crematorio di Firenze ove è stato cremato il 12/4 in assenza, come tanti altri, della presenza dei suoi cari”. “È palese – si legge ancora nella ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – NeldelTommasoin cui vengono accostate l’immagine delleditrasportate sui camion dell’esercito e le ricerche di Aldo Moro nel lago della Duchessa, è “piuttosto evidente il gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia die dei loro”. Lo si legge nella denuncia-querela presentata nei confronti del cronista dall’avvocato che rappresenta idelle, Consuelo Locati. Anche suo padre, nel marzo 2020, morì a causa del Covid e “il 9 aprile 2020, proprio su quei camion, è giunto al forno crematorio di Firenze ove è stato cremato il 12/4 in assenza, come tanti altri, della presenza dei suoi cari”. “È palese – si legge ancora nella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tweet choc del figlio di Enrico Montesano sulle bare di Bergamo. E' giornalista di Libero. Sallusti: valutiamo il l… - NicolaPorro : ???????Il giornalista di Libero preso di mira per un tweet infelice, ma c’è chi ha fatto di peggio????#Montesano - La7tv : #tagada @andreapurgatori attacca Tommaso #Montesano, figlio di Enrico e giornalista di #Libero, per un tweet sulle… - iside50 : RT @NicolaPorro: ??Il tweet di #Montesano distorto dal giornale unico del virus. Ecco il racconto che non leggerete da nessuna parte...??http… - lc71488535 : RT @Adnkronos: Tweet su bare Bergamo, familiari vittime querelano giornalista #Montesano. -