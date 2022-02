Tweet negazionista sulle bare di Bergamo, anche i familiari delle vittime querelano Montesano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo il Comune di Bergamo, anche i familiari delle vittime querelano il giornalista di ‘Libero’ Tommaso Montesano per “il gravissimo vilipendio” alla loro “memoria” e “dignità” dopo il Tweet negazionista verso le bare che trasportavano i morti di Covid-19 durante la prima drammatica ondata pandemica. La querela è stata depositata a nome dell’avvocato Consuelo Locati che rappresenta il pool degli avvocati impegnati nella causa civile di 500 congiunti in corso davanti al Tribunale Civile di Roma contro la Regione Lombardia e il Governo. “La querela riguarda simbolicamente tutti i familiari che hanno avuto i loro cari su quei camion militari – commenta Locati, il cui padre era in una di quelle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo il Comune diil giornalista di ‘Libero’ Tommasoper “il gravissimo vilipendio” alla loro “memoria” e “dignità” dopo ilverso leche trasportavano i morti di Covid-19 durante la prima drammatica ondata pandemica. La querela è stata depositata a nome dell’avvocato Consuelo Locati che rappresenta il pool degli avvocati impegnati nella causa civile di 500 congiunti in corso davanti al Tribunale Civile di Roma contro la Regione Lombardia e il Governo. “La querela riguarda simbolicamente tutti iche hanno avuto i loro cari su quei camion militari – commenta Locati, il cui padre era in una di quelle ...

