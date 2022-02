Tv in lutto, trovato morto nella sua casa: “Una perdita incolmabile” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Chris Huvane, volto noto della Tv e molto conosciuto a Hollywood, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Aveva solo 47 anni. Secondo quanto riportato dai media internazionali, sembrerebbe che Chris Huvane, che soffriva di depressione, si sia tolto la vita. Molte le star che stanno rendendo omaggio a Huvane, soprannominato “l’uomo più amato di Hollywood” dal suo ex cliente e attore di Scrubs Zach Braff, che ha twittato: “Ho fatto tutto quello che potevo pensare per cercare di sollevargli il morale… Ti amerò per sempre, Chris“. Chris Huvane era partner dell’agenzia Management 360 di Beverly Hills e ha lavorato con attori come Chadwick Boseman, Margot Robbie, Julianne Moore, Henry Wrinkler, Jensen Ackles, Zoey Deutch e Margaret Qualley. A ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Chris Huvane, volto noto della Tv e molto conosciuto a Hollywood, è statosuadi Los Angeles. Aveva solo 47 anni. Secondo quanto riportato dai media internazionali, sembrerebbe che Chris Huvane, che soffriva di depressione, si sia tolto la vita. Molte le star che stanno rendendo omaggio a Huvane, soprannominato “l’uomo più amato di Hollywood” dal suo ex cliente e attore di Scrubs Zach Braff, che ha twittato: “Ho fatto tutto quello che potevo pensare per cercare di sollevargli il morale… Ti amerò per sempre, Chris“. Chris Huvane era partner dell’agenzia Management 360 di Beverly Hills e ha lavorato con attori come Chadwick Boseman, Margot Robbie, Julianne Moore, Henry Wrinkler, Jensen Ackles, Zoey Deutch e Margaret Qualley. A ...

