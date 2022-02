Tutela ambiente e animali nella Costituzione. (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Attilio Runello. Dopo un lungo iter legislativo che prevede una doppia votazione sia da Camera che da Senato è stata approvata una modifica della Carta costituzionale. Ad essere modificati sono l’articolo 9 è 41 della Costituzione. L’articolo 9 rientra fra i primi dodici articoli, quelli che riguardano i principi fondamentali su cui si basa Leggi su freeskipper (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Attilio Runello. Dopo un lungo iter legislativo che prevede una doppia votazione sia da Camera che da Senato è stata approvata una modifica della Carta costituzionale. Ad essere modificati sono l’articolo 9 è 41 della. L’articolo 9 rientra fra i primi dodici articoli, quelli che riguardano i principi fondamentali su cui si basa

Advertising

Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - EnricoLetta : La tutela dell’#ambiente è ora nella nostra #Costituzione “anche nell’interesse delle future generazioni”. Il voto… - CottarelliCPI : La tutela dell’ambiente entra a far parte dei principi fondamentali della Costituzione. Purtroppo questo è avvenuto… - Rock42719224 : RT @LindaMeleo: Ottima notizia l’introduzione in Costituzione della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi. Ora servono politiche decise c… - lucia_bray : RT @CottarelliCPI: La tutela dell’ambiente entra a far parte dei principi fondamentali della Costituzione. Purtroppo questo è avvenuto nel… -