Turchia, 'Islamofobia in Francia è politica di Stato' (Di giovedì 10 febbraio 2022) "L'Islamofobia è diventata una politica di Stato in Francia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante un'intervista alla Tv pubblica Trt, sostenendo che Parigi non ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) "L'è diventata unadiin". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante un'intervista alla Tv pubblica Trt, sostenendo che Parigi non ...

