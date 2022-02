'Trump gettava documenti federali nei water della Casa Bianca': le rivelazioni della giornalista del New York Times (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel suo libro 'Confidence Man' la giornalista del New York Times Maggie Haberman ha rivelato che l'ex presidente Trump era solito gettare carte importanti in uno dei gabinetti della residenza tanto ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel suo libro 'Confidence Man' ladel NewMaggie Haberman ha rivelato che l'ex presidenteera solito gettare carte importanti in uno dei gabinettiresidenza tanto ...

Advertising

alesSarda2908 : RT @globalistIT: Vi immaginate che 4 anni da incubo sono stati per lo staff della Casa Bianca? - huge1961 : RT @globalistIT: Vi immaginate che 4 anni da incubo sono stati per lo staff della Casa Bianca? - QPeriscopica : RT @Linkiesta: #Trump gettava documenti ufficiali nel water della Casa Bianca - globalistIT : Vi immaginate che 4 anni da incubo sono stati per lo staff della Casa Bianca? - ParliamoDiNews : veni, vidi, wc - trump gettava nel cesso documenti importanti? l`accusa del libro `confidence man` - Cronache #veni… -