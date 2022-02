Truffa 8 imprenditori offrendo false consulenze e prodotti finanziari su Youtube (Di giovedì 10 febbraio 2022) È indagato per reati di abusivismo finanziario, falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e Truffa. La Guardia di Finanza di Bergamo, su richiesta della Procura di Milano, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto italiano, formalmente residente all’estero ma con centro di interessi anche in provincia di Bergamo. Le indagini – allo stato – hanno evidenziato come l’uomo avrebbe svolto attività di consulenza e di offerta di prodotti finanziari in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore. Per promuovere queste attività, si sarebbe avvalso di tre siti internet e un canale Youtube, dei quali è stato disposto ed eseguito il sequestro. Uno dei siti web è risultato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) È indagato per reati di abusivismoo, falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e. La Guardia di Finanza di Bergamo, su richiesta della Procura di Milano, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto italiano, formalmente residente all’estero ma con centro di interessi anche in provincia di Bergamo. Le indagini – allo stato – hanno evidenziato come l’uomo avrebbe svolto attività di consulenza e di offerta diin assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore. Per promuovere queste attività, si sarebbe avvalso di tre siti internet e un canale, dei quali è stato disposto ed eseguito il sequestro. Uno dei siti web è risultato ...

