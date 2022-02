trovato con 180 grammi di droga e 1000 euro in contanti. Arrestato 30enne (Di giovedì 10 febbraio 2022) I militari del Comando Stazione di Massafra hanno tratto in arresto un 30enne, per il presumibile reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nel corso di specifici servizi predisposti dal Comando Stazione, finalizzati al contrasto dello spaccio locale e del consumo di sostanze stupefacenti, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane, rinvenendo nei pressi del balcone, un borsello contenente diversi dosi di stupefacente. I militari, tuttavia, nell’approfondire la perquisizione, rinvenivano ulteriore droga, oltre ad un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma di 1000 euro che veniva sequestrata in quanto ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Anche la droga, consistente in 80 grammi di cocaina e 100 ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 10 febbraio 2022) I militari del Comando Stazione di Massafra hanno tratto in arresto un, per il presumibile reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Nel corso di specifici servizi predisposti dal Comando Stazione, finalizzati al contrasto dello spaccio locale e del consumo di sostanze stupefacenti, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane, rinvenendo nei pressi del balcone, un borsello contenente diversi dosi di stupefacente. I militari, tuttavia, nell’approfondire la perquisizione, rinvenivano ulteriore, oltre ad un bilancino, materiale per il confezionamento e la somma diche veniva sequestrata in quanto ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Anche la, consistente in 80di cocaina e 100 ...

Advertising

mengonimarco : Ormai potremmo definirlo un nuovo consueto appuntamento, chi ha trovato lo spoiler de #ilRIFF? Domani con me… - capuanogio : Incontro tra #Perisic e la dirigenza #Inter: il croato ora apre al rinnovo di contratto che scade in giugno. L'idea… - MassimoCaputi : Dopo tanti errori e scelte sbagliate negli ultimi 20m la #Roma manca la vittoria che pure avrebbe trovato con… - francescoburra3 : RT @MRambo29: @gianluca826 #Delgado per chi non lo sapesse è colui che ha lavorato con un certo #Biscardi recentemente morto e che è stato… - TarantiniTime : trovato con 180 grammi di droga e 1000 euro in contanti. Arrestato 30enne -